Funderingsherstel in Haarlemse wijk Rozenprieel: "Het is een ondergrondse ziekte"

HAARLEM - In de Haarlemse wijk Rozenprieel wordt nu echt vaart gemaakt met het funderingsherstel van 300 tot 500 woningen. Over een paar maanden start woningcorporatie Ymere met het vervangen van verrotte houten palen in een woonblok aan de Barendsestraat. "Het is een ondergrondse ziekte waar we niks van zien en waarvan we pas wat merken als je bovengrondse de schade ziet", zegt de adviserende expert.

Op verschillende plekken in de wijk in Haarlem-Zuid zijn de voorbereidende werkzaamheden in volle gang. De helft van de woningen waar funderingsproblemen zijn geconstateerd, is in bezit van Ymere. De woningcorporatie probeert het herstel zoveel mogelijk te combineren met achterstallig onderhoud of het helemaal opknappen van de woningen om later te verkopen.

In een ander pand van Ymere aan de Korte Poellaan is goed te zien hoe slecht de fundering is. Het pand staat zogenoemd 'op staal'. Dat betekent niet dat er stalen palen in de grond zit, maar dat de fundering rust op een brede bakstenen op een ondiepe ondergrond. Woordvoerder Coen Springelkamp van Ymere laat een brede scheur zien in de blootgelegde fundering.

Golfbeweging

In het Rozenprieel, dat in een kromming van het Spaarne ligt, is deze veengrond onregelmatig aan het verzakken, vertelt adviseur Mark Born van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsherstel (Kcaf) dat namens de gemeente Haarlem het project in het Rozenprieel begeleidt. Hij ziet 'een soort golfbeweging door bouwblokken doordat het ene pand meer verzakt dan het andere'.

Complex

Het is een complex project. De funderingen van de huizen in deze wijk zijn verschillend. Naast de 'op staal' fundering is er de bekende houten palen constructie. Twintig tot dertig jaar geleden zijn veel woningen in Haarlem verzakt door de palenpest, waarbij de vaak grenen palen aangetast wordt door een bacterie. Nu zijn ook veel houten funderingen in het Rozenprieel sterk verzwakt.

Ook de sterke afwisseling van koop- en huurwoningen in deze wijk, maakt het funderingsherstel hier lastig. Waar Ymere besloten heeft voortvarend de fundering van het bestand aan te pakken, moeten ze vaak in overleg met de buren. En particuliere bewoners staan voor een ingrijpende keuze.

Mark Born van het Kcaf krijgt emotionele buurtbewoners over de vloer tijdens het wekelijkse inloopspreekuur. "Een gemiddelde investering ligt toch rond de 50 duizend euro, die je eigenlijk in de bodem steekt. Die zie je niet in de vorm van een mooie nieuwe badkamer of nieuwe keuken."

'Zal mijn tijd wel duren'

Hij begeleidt veel gesprekken tussen buren. "De ene eigenaar wil morgen beginnen. En de buurman zegt 'ik woon hier al vijftig jaar en het zal mijn tijd wel duren'." Maar langzaam komen nu ook die buren bij elkaar en gaan op advies van de expert met goede aannemers in zee. Als de financiering niet lukt via de eigen bank, is er het fonds 'Duurzaam Funderingsherstel' waar ook de gemeente Haarlem bij is aangesloten.

Dat niet iedereen zit te wachten op deze dure investering, waarbij je vaak ook nog tijdelijk je huis uit moet, is volgens Born een noodzakelijk kwaad. "We zien echt scheuren in de gevels, deuren en ramen die gaan klemmen."

Terugkeerrecht

In de Barendsestraat toont woordvoerder Coen Springelkamp van Ymere de woningen waar binnenkort de vloeren eruit gaan. "De bewoners zijn inmiddels verhuisd en hebben kans om later terug te keren of te blijven wonen waar ze nu wonen."

Expert Mark Born verwacht dat het hele project door de complexiteit nog jaren zal duren. "Maar dan staat het Rozenprieel weer stevig. Dan staat het voor de eeuwigheid."