Omstanders redden bewoner uit brandende woonboot

Aan de Zuider Buiten Spaarne in Haarlem sloegen de vlammen gisterenavond uit een woonboot. De bewoner van de woonboot is door omstanders uit zijn huis gehaald.

De brand ontstond rond 22.00 uur en zorgde voor veel rookontwikkeling. "Daarom was er veel aandacht voor", legt een woordvoerder van de brandweer uit.

De bewoner is door omstanders uit de woonboot gered. Of de persoon op het moment van het uitbreken van de brand wakker was, is niet bekend. Volgens een getuige zou de bewoner mogelijk rook ingeademd hebben. De persoon is naar het ziekenhuis gebracht.

Het interieur van de woonboot heeft veel schade opgelopen. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet duidelijk.