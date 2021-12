Van literatuur naar tureluur: schrijfster Nicolien Mizee schrijft vogelboek met eigen tekeningen

Van de kuifeend tot visdief en van kneu tot de oeverpieper. Deze vogels komen voorbij in het nieuwe vogelboek van schrijver Nicolien Mizee. En dat is opvallend, want normaal schrijft deze schrijfdocent romans.

Haar interesse werd groter omdat Rob van alles over de beestjes vertelde. "Als een echte schoolmeester ging hij mij wijzen op de witte oogstreep (contrasterend gekleurde streep op de kop, die horizontaal vanaf de snavel voorbij het oog loopt, red.) en hij vertelde bijvoorbeeld dat die vogel net uit Afrika kwam en vorige week Nederland was binnengekomen."

Vijftien jaar geleden leerde Mizee vogelaar Rob kennen. "Ik werd verliefd op hem, dus wij togen steeds naar Bos en Duin. Constant stond hij stil om naar vogels te kijken", vertelt de schrijfster in het NH-radioprogramma Lunchroom . "Dan kan je twee dingen doen: zuchtend naar de grond kijken en wachten tot je eindelijk weer door mag lopen of ook maar naar die vogel kijken."

Nicolien kreeg meer en meer interesse voor de vliegende wezentjes, maar ze had een probleem. "Ik zou al de informatie die Rob vertelde nooit allemaal kunnen onthouden. Dus als ik thuis eens de vogels natekende en erbij schreef waar en wanneer ik de vogel had gezien, dan kon ik het misschien beter onthouden."

Vijftien jaar later en vele honderden, misschien wel duizenden vogels verder kwam Frederique van Uitgeverij van Oorschot op bezoek bij Mizee. Het was lockdown en ze kwamen door een gedeelde vogelinteresse te spreken over het vogelboekje. Toen Frederique de tekeningen en teksten zag, zei ze: "Dit wil ik uitgeven."

De Blauwborst

Een voor Mizee moeilijk te spotten vogel was de blauwborst. "Ik geloofde er al niet eens meer in dat ik hem nog zou zien. Maar ik weet nog heel goed dat ik de eerste tegenkwam. En het gekke is, als er eenmaal een hebt gezien, zie je ze daarna vaker."

Een vogel die Nicolien Mizee altijd nog graag wil zien, is de hop. Daar was een tijdje geleden wel de kans voor, er was er een gespot bij volktuinen in Schalkwijk. "We zijn daar toen wel even heen gegaan, want ja, een hop. Maar uiteindelijk hebben we hem niet gezien."

Jenevervogeltje

Na een lange wandeling op Texel is er een heel speciaal vogeltje dat haar kan bekoren. "Het was een vreselijk, ijskoude wandeling en Rob bleef maar doorgaan met vogelen. Toen zei ik, wijzend naar warme rookpluimen van een gebouwtje: volgens mij zie ik daar een jenevervogeltje."