Vogelaar wil niet dat pinguïn-achtige naar hem wordt vernoemd: "Moet je niet doen"

In de winter verschijnen er wel meerdere 'rare vogels' in Nederland, maar deze bijzondere Kleine Alk sprong er afgelopen vrijdagmorgen direct tussenuit. Vogelaar Douwe Greydanus zag de vogel door zijn oplettendheid, maar wil niet dat de vogel naar hem vernoemd wordt. "Dat moet je niet doen, dat gebeurt wel vaker dat er namen van vogels worden veranderd, maar dan raak je alleen maar in de war", vertelt hij deze ochtend op NH Radio.

Onder de indruk van het mooie beest is hij zeker. "Ik ben straks toch nog even van plan om te kijken of die er nog is", vertelt Greydanus opgewekt. De vogel komt hier niet voor. "Hij komt van de spitsbergen en Groenland, die richting uit", vertelt hij. "Die is waarschijnlijk met de wind mee geraakt en bij ons in Andijk in het IJsselmeer terecht gekomen."

'Goed opletten'

De pinguïn-achtige verschijning is klein, maar valt op. Volgens Douwe zijn er dan ook genoeg mensen die op de dijk in Den Helder een kijkje nemen. "Hij schrikt niet en blijft keurig om anderhalve meter afstand van je zwemmen." En dat het gaat om een 'aparte vogel' wordt duidelijk wanneer hij vertelt over het zwemverschijnsel met de zwemdames, die nog steeds elke dag in het meer zwemmen: "Hij zwom zelf rustig met de zwemdames op het meer mee, van koppie onder."

De rust zouden we volgens hem dan ook niet voor de Kleine Alk verstoren. "Hij is heel klein, net zo groot als een spreeuw, dus je moet wel echt goed opletten, wil je hem zien", lacht hij.