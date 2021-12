Optimistische Jansen ziet verbetering bij AZ, maar ook nog veel grilligheid

Winterse kou, leeg stadion en een wedstrijd waar je niet op het puntje van je stoel gaat zitten. Dat gevoel had Pascal Jansen ongetwijfeld ook tijdens de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Toch is de AZ-coach maar wat blij met de 2-1 winst. "Vaak genoeg zaten we aan de andere kant van de score."

Voor de zevende keer dit seizoen kwam AZ achter in het eerste kwartier, tot frustratie van Pascal Jansen. "Dit is herkenbaar." Het was Zian Flemming die uit een corner van dichtbij raak schoot en de Limburgers op een 1-0 voorsprong zette. Zijn persoonlijke bewaker bij die hoekschop was Pantelis Hatzidiakos.

