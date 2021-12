Burgemeester Medemblik doet aangifte van 'discriminerende tekst' makelaar

Burgemeester Frank Streng van de gemeente Medemblik heeft aangifte gedaan tegen de makelaar die half november 'discriminerende teksten' in een advertentie plaatste over een woning, die in Medemblik te huur stond. Dit maakte hij bekend in het programma ‘De 7 burgemeesters van West-Friesland’ dat vanavond te zien is bij WEEFF.

In de tekst op huizensite Funda stond: “De gemeente Medemblik houdt niet van buitenlanders, dus u kunt hier helaas niet wonen.” De gemeente reageerde direct op Twitter 'zich niet te herkennen in de uitspraak' en verwees daarbij naar hun beleid rondom de huisvesting van buitenlandse werknemers. De burgemeester doet aangifte.

Burgemeester Streng (Medemblik) doet aangifte tegen discriminatie - NH NIEUWS / WEEFF

Volgens burgemeester Frank Streng van Medemblik wilde de gemeente voorkomen dat de desbetreffende woning verhuurd zou gaan worden aan meerdere arbeidsmigranten. “Het verdienmodel is natuurlijk dat je zo’n huis duur verhuurt aan expats”, noemt Streng. “Als een huis in vieren wordt verdeeld, is dat een goudmijn.” Maar de gemeente heeft het huis bestempeld als eengezinswoning, waar één huishouden mag wonen en waardoor alleen de reguliere, marktconforme huur gevraagd kon worden. “En daar wordt zo’n makelaar natuurlijk niet blijer van", voegt Streng toe. Artikel gaat verder onder het Twitterbericht:

Funda is tegen discriminatie en tolereert op geen enkele wijze dergelijke uitingen. Om die reden heeft funda vandaag de makelaar hierop aangesproken en de tekst meteen verwijderd. 1/2 — funda (@funda) November 17, 2021

Nadat de tekst uit de advertentie op verschillende social media rond was gegaan, heeft Funda het bericht verwijderd en de makelaar erop aangesproken. Die reageerde tegen NH Nieuws/WEEFF dat de tekst alles behalve discriminerend bedoeld was."Wij huisvesten juist buitenlandse werknemers, maar kregen geen vergunning meer voor dit huurhuis", zei directeur Dennis Stello daarover. “Dit beleid is juist bedoeld om de woningvoorraad in de gemeente Medemblik eerlijker en toegankelijker te maken”, licht burgemeester Streng toe. Hij was niet te spreken over de negatieve aandacht in de landelijke media. “Ik heb er een hekel aan als de gemeente in een kwaad daglicht wordt gesteld", noemt hij. Dat is onder andere de reden dat hij aangifte heeft gedaan. “Het Openbaar Ministerie moet maar beoordelen of ze hier een vervolg aan willen geven”, besluit de burgemeester.

De 7 burgemeesters van West-Friesland

In het programma De 7 burgemeesters van West-Friesland gaat verslaggever Sander Huisman langs bij de burgemeesters uit de regio. Ze vertellen openhartig over hun persoonlijk leven, maar ook over hun rol in de stad en de politiek. De uitzendingen zijn elke vrijdagavond vanaf 19.30 uur te zien op de zender van WEEFF, via YouTube of deze site.