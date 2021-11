Advertentie met discriminerende tekst voor Medembliks huurhuis verwijderd door Funda

Een opvallende zin in een advertentie voor een huurhuis in Medemblik: 'buitenlanders' zouden hier niet kunnen wonen, omdat de gemeente een 'anti-migrantenbeleid' zou voeren. Funda verwijderde de advertentie en de gemeente 'herkent zich niet in deze uitspraak'.

NH Nieuws

"De gemeente Medemblik houdt niet van buitenlanders dus u kunt hier helaas niet wonen. Er is een anti-migrantenbeleid." Deze zinnen vielen meerdere mensen op in een advertentie voor een huurhuis op het Westereiland in Medemblik. Nadat er ophef over ontstond en de tekst door meerdere mensen aan Funda gerapporteerd werd, verwijderde het bedrijf de advertentie. "Funda is tegen discriminatie en tolereert op geen enkele wijze dergelijke uitingen." Het bedrijf zou de makelaar erop hebben aangesproken. Arbeidsmigranten De gemeente zegt in een tweet zich niet in de uitspraak in de advertentie te herkennen, maar verwijst naar het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten, die 'van harte welkom zijn volgens dit opgestelde beleid'. Een woordvoerder licht toe: "Het discriminerende en kwetsende wijzen we af. We gaan juridische stappen ondernemen naar degene die dat heeft gepost." De betreffende makelaar is om een reactie gevraagd.

Klopt dit, @GemMedemblik? Wat wordt hier precies mee bedoeld? Ik ben erg benieuwd. pic.twitter.com/WxAb5qxKQR — Emine Uğur (@overlistener) November 17, 2021