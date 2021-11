Makelaar over 'discriminerende' huurhuis-advertentie: "Niks discriminerends aan"

De tekst van het huurhuis in Medemblik had 'minder provocerend' gekund maar volgens MatchMakelaars is er niks discriminerends aan. "Wij huisvesten juist buitenlandse werknemers, maar kregen geen vergunning meer voor dit huurhuis", zegt directeur Dennis Stello. In de advertentie werd vermeld dat buitenlanders niet in het huurhuis mochten wonen door het 'anti-migrantenbeleid' van de gemeente Medemblik.

De telefoon van het makelaarskantoor uit Rotterdam stond vandaag niet stil. Veelvuldig belden er mensen op die - al scheldend - hun verhaal kwijt wilden over de advertentie. "We kregen een hele lading over ons heen dat we discrimineren, maar het is juist het tegenovergestelde. Wij willen deze mensen graag huisvesten", zegt Stello verbaasd. Hij plaatste daarom vanmiddag een verklaring op hun website over de commotie.

De discussie ontstond op twitter: waarin de gemeente Medemblik om uitleg werd gevraagd over de de tekst die door het makelaarskantoor geschreven was: "De gemeente Medemblik houdt niet van buitenlanders dus u kunt hier helaas niet wonen. Er is een anti-migrantenbeleid." Medemblik zei daarop zich niet te herkennen in die uitspraak en vroeg de makelaar vandaag om rectificatie. Funda verwijderde gisteravond al de advertentie van het huurhuis op het Westereiland.

Expats

In de woning zaten tot voor kort een viertal bewoners, waaronder drie Engelse expats en een Nederlander. "Ze zijn 1,5 week geleden vertrokken. Het zijn keurige mensen. Zij zeiden dat zij zich nog nooit zo gediscrimineerd hebben gevoeld dat ze daar weg moesten." Een gevolg van het nieuwe arbeidsmigrantenbeleid van Medemblik waardoor er geen vergunning meer afgegeven wordt, aldus Stello. "Als we dat wel zouden doen, ligt er een dwangsom van 10 duizend euro."

In de woning hadden helemaal geen buitenlandse werknemers mogen wonen, laat de gemeente Medemblik in een reactie weten. "De eigenaar van deze woning voldeed niet aan de voorwaarden van bewoning zoals vastgelegd in het bestemmingsplan. Daarin staat dat bewoning op deze plek alleen is toegestaan voor personen uit één huishouden. Dat was niet het geval."