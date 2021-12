CPO en woonalliantie Schellinkhout trekken aan de bel en gaan in gesprek met wethouder

Het oude plan voor de leegstaande sportvelden in Schellinkhout gaat de prullenbak in. Dat meldt wethouder Yvonne Roos-Bakker. Zij komt namelijk met een nieuw plan, zonder de inbreng van de woonalliantie. En dat knaagt. Om hun belangen veilig te stellen, gaan ze vandaag in gesprek met de wethouder. "Het zou zonde zijn als dit initiatief en de invulling van de woonalliantie op deze manier zou stranden."

Vanuit Vitale dorpen, een project waar inwoners samen met de gemeente dorpsplannen hebben gemaakt, hebben een aantal betrokken inwoners uit Schellinkhout – vanuit een woonalliantie – een plan bedacht voor het oude voetbalveld in Schellinkhout, goed voor 46 woningen. Het doel: betaalbare woningen voor eigen jeugd en de mogelijkheid voor ouderen om kleiner te wonen. Zo willen ze ervoor zorgen dat beide doelgroepen in hun eigen dorp blijven wonen. "Maar als het allemaal te lang duurt, zijn jongeren van nu straks allemaal vertrokken of hebben ze een andere levenssituatie", vertelt de woonalliantie.

Plan omgegooid

Toch wordt het plan onverwachts geheel van tafel geveegd. De gemeente Drechterland komt namelijk met een heel ander plan, aldus wethouder Yvonne Roos-Bakker. En dat heeft bij de woonalliantie een nare smaak achtergelaten. "De woonalliantie werd in het ontwikkelingstraject van de nieuwe woonwijk zeer intensief betrokken, waardoor er ook draagvlak ontstond onder de inwoners van Schellinkhout", geeft de alliantie als antwoord op de brandbrief die zij naar het college van B&W had gestuurd. En dat knaagt, laat de alliantie weten. Ze hopen dan ook dat ze snel weer aan de tekentafel mogen gaan zitten. "Op die manier hopen we onze draagvlak en inspraak in het dorp te behouden."

Meer woningen

In de nieuwe plannen die vorige week tijdens de raadsvergadering werden aangestipt, zou er meer ruimte moet komen voor sociale huur. Er wordt afgeweken van de 46 woningen, die voor 2023 gepland stonden, omdat er meer woningen moeten bijkomen. "Met een ander aantal omdat we rekening moeten houden met vijfentwintig procent sociale huurwoningen en andere stedenbouwkundige voorwaarden", lichtte de wethouder toe.

Gesprek

Om die reden vindt er vandaag een gesprek plaats met de wethouder, waar wordt gesproken over de voortgang van de woningbouw in Schellinkhout. Er is nog teveel onduidelijkheid rondom het nieuwe plan. Zowel CPO als de woonalliantie zijn aanwezig. Het doel van het gesprek is om weer deelgenoot te worden van de nieuwe plannen, die er nu gemaakt worden en begin volgend jaar worden gepresenteerd aan de inwoners. Aanvullend hierop zijn er ook zorgen over de invulling van het CPO-project in het plan, aldus de alliantie.