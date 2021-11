Woningbouw sportvelden verder vertraagd, Schellinkhouters woest: "We staan in de kou"

Niet eerder dan 2023 zal er op de sportvelden in Schellinkhout de schop de grond in gaan. Het woningbouwplan van meer dan 40 woningen loopt nog verder vertraging op doordat er extra eisen zijn bijgekomen om het terrein bouwklaar te maken. Inwoners die zich al jaren hard maken voor het plan, zijn woest. "De gemeente laat onze jongeren in de kou staan", zegt Ingrid de Sain namens woonalliantie Schellinkhout.

"Moeten deze jong volwassen mensen tot hun dertigste thuis blijven wonen?", vraagt De Sain zich af. In een brandbrief richtte de alliantie zich tot de gemeente Drechterland om hun zorgen te uiten over de summiere informatieverschaffing over het woningbouwproject en de voortgang ervan. "Als ik de plannen bekijk, dan is het woningbouwplan nog onzeker. Dat maakt ons zeer wanhopig, alles wordt geënt op Hoogkarpsel en andere grote dorpen in onze gemeente en niet op Schellinkhout. Terwijl bij ons de nood het hoogst is."

Meer eisen

In juni 2020 nam de raad unaniem het besluit de leegstaande sportvelden in Schellinkhout te herontwikkelen zodat er 46 woningen gebouwd kunnen worden. Door een tekort aan ambtenaren, liep het plan eerder al vertraging op.

Daar zijn nu opnieuw obstakels bijgekomen: waaronder eisen van het Waterschap waarbij er verder van de dijk af gebouwd moet worden, verplichte ophoging van het terrein en de gestegen, extreem hoge bouwkosten. Om aan die eisen te voldoen is meer tijd nodig, schrijft gemeente Drechterland in een brief aan de raad.