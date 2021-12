Ted verkoopt zeldzame Italiaanse auto-onderdelen, tot in Italië aan toe

Zijn eerste auto was van Italiaanse makelij: de Autobianchi A112 Abarth. Nu bijna 40 jaar later heeft Ted Compas uit Hem zijn hobby van weleer omgezet in een autobedrijf gespecialiseerd in Italiaanse auto’s en onderdelen. Het bedrijf dat hij samen met zijn vrouw Marianne Compas begon, bestaat deze week precies 25 jaar. Tussen nieuwe en gebruikte onderdelen van decennia aan Italiaanse auto’s, spreekt Ted met verslaggever Sander Huisman over zijn zoektocht naar onderdelen.

Toen Ted en Marianne elkaar leerden kennen, zei Marianne: “Als je meer dan tien auto’s hebt, dat weet ik niet of ik bij je blijf.” Ted herinnert zich nog goed dat er dan maar één ding op zat: “Voor jezelf een autobedrijf beginnen.” Naast de tien auto’s die hij toen had, was hij ook al veel met onderdelen bezig.

Een paar jaar na de oprichting van hun bedrijf loopt de verkoop van onderdelen gesmeerd, maar mensen vragen Ted ook of hij de onderdelen in de auto’s kan plaatsen. Daarvoor schakelt hij zijn broer in die wel handig genoeg is in de garage. En zo begint er naast het onderdelenbedrijf een heus garagebedrijf, waar de broer van Ted ruim twintig jaar later nog steeds sleutelt.

De showroom staat vol met auto’s maar een deel is niet te koop; het is de privécollectie van Ted. Van de Lancia die hij heeft staan zijn er maar 3300 gemaakt. Toch heeft hij onlangs vier voorramen van dat model op de kop weten te tikken. De twinkeling in de ogen van Ted komt op, als hij vertelt dat hij een klant blij kan maken met een nieuw voorraam.

Bekijk alle afleveringen van Sander Op Pad in West-Friesland