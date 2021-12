Zelfbewoningsplicht Hilversum blijft op de plank liggen vanwege ambtenarentekort

Nog altijd zijn nieuwbouwwoningen in Hilversum niet beschermd met de zelfbewoningsplicht en dat gaat ook nog wel even duren. Wegens een gebrek aan ambtelijke capaciteit op het gemeentehuis blijft het daadwerkelijke doorvoeren van deze maatregelen om huisjesmelkers tegen te gaan voorlopig langer op de plank liggen.

De gemeente Hilversum kampt met een serieus tekort aan personeel op het beleidsterrein wonen. In een brief aan de gemeenteraad verklaart het college van burgemeester en wethouders dat er door 'diverse pensioneringen en de huidige overspannen arbeidsmarkt; de afdeling momenteel zeer dun is bezet. Het gevolg hiervan is dat diverse ontwikkelingen op pauze moeten worden gezet.

Misvatting

Met die boodschap eerder dit jaar leek alles in kannen en kruiken, maar tijdens de begrotingsraad in november bleek al dat dit een misvatting is. Uit de collegebrief blijkt dat Hilversum vanwege het personeelstekort onder andere langer moet wachten op invoering van deze nieuwe regel op woongebied.

Hilversum verwacht in februari volgend jaar de ambtelijke capaciteit gedeeltelijk op orde te hebben. Op woongebied heeft het doorvoeren van de zelfbewoningsplicht dan wel voorrang.

"Dit is falend bestuur. Dit valt aan niemand meer uit te leggen", aldus PvdA-raadslid Jacqueline Kalk, die zich de afgelopen jaren politiek hard heeft gemaakt voor de zelfbewoningsplicht in Hilversum. Zij vindt het geen stijl dat de politiek tijdens de begrotingsraad plotsklaps te horen kreeg dat er een personeelstekort is, waardoor de boel op woongebied stil ligt.

Negatieve gevolgen

Volgens haar is er geld beschikbaar om externe krachten in te huren om zo vaart te maken met invoering van de zelfbewoningsplicht. Als het allemaal nog langer op zich laat wachten dan vreest zij negatieve gevolgen voor bijvoorbeeld de bouwplannen in Hilversum-Oost. De zelfbewoningsplicht moet onderdeel zijn van de 'spelregels'.

Vanuit het Hilversumse raadhuis klinkt dat de gemeente dit ziet als een 'urgent probleem', zeker nu er meer maatschappelijke aandacht is voor wonen, waardoor er meer verlangd wordt van gemeenten. De nijpende situatie in Hilversum is ontstaan nadat twee vaste adviseurs kort na elkaar hebben opgezegd. De laatste is vertrokken op 1 november. Nu is er ambtelijk nog maar tien uur per week beschikbaar voor wonen.

Werving loopt al sinds augustus. Naar eigen zeggen is de gemeente proactief op zoek naar twee senior adviseurs en naar twee krachten die twee jaar op woongebied actief zullen zijn. De gemeente struint onder meer LinkedIn af en graaft in het eigen netwerk. "Zoals het er nu uitziet, gaat op 1 februari de eerste beginnen en is ook een tweede persoon aangenomen. Alle gemeenten vissen uit een relatief zelfde kleine vijver", is de gemeentelijke uitleg.

Gemengd gebied

Op meer beleidsterreinen, zoals luchtkwaliteit en geluid, loopt Hilversum nu vertraging op. Qua wonen betekent dit ook langer wachten op de visieontwikkeling voor het Circusterrein aan de Diependaalselaan. De gemeente wil het al decennia braakliggende terrein omtoveren in een 'gemengd gebied' (woningen, bedrijven en maatschappelijke bestemmingen).

Gesprekken met de drie woningcorporaties om tot nieuwe prestatieafspraken te komen, liggen eveneens stil wegens het personeelstekort. Uitwerking van procesafspraken moeten er in de loop van 2022 zijn, meldt het college.