HILVERSUM - Drie hagelnieuwe koopwoningen op het Hilversumse Lucentterrein zijn door de kopers nu al voor torenhoge bedragen in de verhuur gezet. Tot woede van de Hilversumse fracties van de PvdA en Hart voor Hilversum. Ze willen dat Hilversum actie onderneemt tegen de huisjesmelkers. Deze drie huizen zijn volgens hen het 'topje van de ijsberg'.

De bewuste woningen zijn nog maar pas opgeleverd. Het gaat om koopwoningen die daadwerkelijk al een koper hebben. Die kopers wonen er niet in, maar hebben hun gloednieuwe stulpje alweer te huur gezet. De huurprijzen liegen er niet om. Ze variëren van 2.250 tot 3.000 euro per maand en dat is dan nog exclusief alle bijkomende kosten voor bijvoorbeeld water en licht.

Dat de huizen zo snel voor zulke hoge bedragen worden verhuurd is volgens Jacqueline Kalk (PvdA) en Michiel Eerenberg (Hart voor Hilversum) niet te bedoeling. "Huizen die worden ontwikkeld binnen projecten zoals die van het Lucentterrein horen te worden bewoond door hun eigenaren en beschikbaar te blijven voor de doelgroep waardoor die zijn gebouwd", zo stellen ze. Ze ergeren zich aan de praktijken en stellen dat de woningen bedoeld zijn om in te wonen en geen verdienmodel zijn.

Topje van de ijsberg