Spaans-Portugees 'quarantaine-stel' overweegt juridische stappen

Het Spaans-Portugese stel dat afgelopen weekend na een vlucht vanuit Zuid-Afrika in quarantaine moest in een hotel in Badhoevedorp, overweegt juridische stappen te nemen. Dat zegt hun advocaat Bart Maes op NH Radio.

Dat de Portugese vrouw en de Spaanse man erover denken om naar de rechter te stappen, heeft weinig te maken met hun quarantaine in Badhoevedorp, maar vooral met hun daaropvolgende gedwongen opsluiting in Haren, in het Universitair Medisch Centrum Groningen. De situatie daar was 'mensonterend', aldus de advocaat. "Het is een land als Nederland onwaardig. De badkamer was volledig overstroomd en ook de riolering. Het was te schrijnend voor woorden."

Gedwongen in isolatie

De Portugese vrouw testte afgelopen weekend positief op corona. Daarom moesten zij en de Spaanse man eerst in quarantaine in het hotel in Badhoevedorp. Maar ze vertrokken daar eerder: dat was mogelijk, omdat de isolatie toen nog niet als dwangmaatregel was opgelegd.

Het tweetal wilde daarop het vliegtuig nemen naar Spanje. De marechaussee heeft hen vervolgens uit het toestel gehaald en naar het Groningse Haren gebracht, waar ze gedwongen in isolatie moesten. Het Openbaar Ministerie bepaalde gisteren dat het stel het ziekenhuis weer mag verlaten, omdat de vrouw tot twee keer toe een negatieve PCR-testuitslag heeft gekregen.