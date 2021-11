Dierenbescherming naar de rechter om opvang dieren af te dwingen

Wie bel je als je een aangereden hond in Alkmaar langs de weg ziet liggen? Nu is dat nog de Dierenbescherming, maar dat gaat in de toekomst veranderen. Gemeenten in de kop van Noord-Holland hebben besloten om in zee te gaan met Dierenzorg Zaanstad. En dat is tegen het zere been van de Dierenbescherming. Zij eisten vandaag voor de rechter in een kort geding om dit besluit terug te draaien.

Tijdens het kort geding bij de rechtbank in Haarlem stonden Dierentehuis Alkmaar, dat onderdeel is van de Dierenbescherming, en de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heiloo, Heerhugowaard, Langedijk, Schagen en Hollands Kroon tegenover elkaar. Oorzaak van het conflict is de wijze waarop de aanbesteding voor de opvang en het vervoer van dieren is geregeld.

Want volgens de advocaat van de Dierenbescherming is bij die aanbesteding veel mis gegaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om de motivering van de gemeenten om niet in zee te gaan met de Dierenbescherming. Ook zou de inschrijving van Dierenzorg Zaanstreek niet rechtsgeldig zijn ondertekend en ontbreekt er een bijlage.

Punten en komma's

"Het gaat hier om punten en komma's en dat vind ik een beetje jammer", vertelt Hilda Beemster, directeur van Dierenzorg Zaanstreek, die vanmorgen gespannen het kort geding volgde. "Het gaat om formaliteiten, terwijl het kwaliteitsplan volgens ons veel belangrijker is, want het gaat om dierenwelzijn. Daar wordt niet naar gekeken."

Eigenlijk komt het er dus op neer dat verschillende dierenorganisaties strijden om dezelfde zak geld van de gemeenten. Die hebben namelijk een wettelijke verplichting als het gaat om de opvang van dieren. Het is ook een strijd om het bestaansrecht van de organisaties. "Als we deze aanbesteding niet krijgen, dan moeten we helaas mensen ontslaan", vertelde Patricia de Munnik van de Dierenbescherming aan de rechter.

Zwerfdieren

Maar ook voor Dierenzorg Zaanstreek zijn de belangen groot. Volgens directeur Hilda Beemster worden steeds minder honden afgeleverd bij de opvang, omdat ze verplicht gechipt en geregistreerd zijn. Ze zijn dus snel weer terug bij hun baasje. "Er is een terugloop van zwerfdieren en daarom willen we uitbreiden en onze regio groter maken. Op die manier kunnen we onze toekomst waarborgen."

De rechter doet over twee weken uitspraak.