Dubbele testverplichting voor KLM-bemanning op vluchten naar Zuid-Afrika

Piloten en cabinepersoneel van KLM moeten voortaan twee keer getest worden als ze naar Zuid-Afrika vliegen. Dat meldt KLM. De testplicht geldt voor vertrek naar Johannesburg en Kaapstad, en na aankomst op Schiphol. In Zuid-Afrika moet het personeel in het hotel blijven.

Sinds vorige week vrijdag geldt er een vliegverbod voor zuidelijk Afrika, wat inhoudt dat voor veel reizigers een inreisverbod naar Nederland geldt. Voor onder andere het repatriëren van EU-burgers, voor medisch personeel en zeevarenden en om dwingende gezinsredenen worden uitzonderingen gemaakt.

Nieuwe variant was al in Nederland

Alle reizigers moeten wel kunnen aantonen dat ze twee keer getest zijn en na aankomst in quarantaine. Het vliegverbod voor zuidelijk Afrika is gevoerd uit vrees voor de nieuwe omikronvariant van het coronavirus. Het RIVM meldt vandaag dat die mutatie een week voor de invoering van het vliegverbod al in Nederland is aangetroffen.