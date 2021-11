Krakers Hotel Mokum na ontruiming: "We gaan gewoon door"

Na de ontruiming van het gekraakte voormalige Hotel Marnix aan de Marnixstraat afgelopen zaterdag, denkt de krakersbeweging er nog niet over om te stoppen. "We zijn echt iets begonnen en wij gaan gewoon door. We zijn bezig met rondkijken, er staat genoeg leeg."

Afgelopen zaterdag werden negen demonstranten gearresteerd tijdens de ontruiming van het gekraakte Hotel Marnix. De krakers namen half oktober hun intrede in het voormalige hotel aan de Marnixstraat en noemden het Hotel Mokum. Ze deden dat om te protesteren tegen de leegstand en de ''uitverkoop van de stad'. De bewoners kregen afgelopen donderdag van het Openbaar Ministerie (OM) te horen dat ze het pand moesten verlaten.

Wooncrisis

Als het aan de krakers ligt, is dit voorlopig niet het laatste pand dat gekraakt zal worden. "We hebben heel veel steun gekregen tijdens de protesten en andere demonstraties. We zien echt niet het nut van nu stoppen. We zijn echt iets begonnen en gaan gewoon door. Er is een enorme wooncrisis en er staan nog steeds heel veel panden leeg. We moeten echt gaan nadenken dat kraken weer legaal moet worden," vertelt Lente.

De meeste voormalig bewoners van Hotel Mokum slapen nu gewoon weer in de woning waar ze eerst woonden. "Voor ons was Hotel Mokum vooral ook een protestsymbool om niet alleen de wooncrisis aan te kaarten maar ook de leefbaarheid van heel Amsterdam."