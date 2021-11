Politie ontruimt kraakpand Marnixstraat

De politie is bezig met de ontruiming van het voormalige Hotel Marnix aan de Marnixstraat. Het pand werd vorige maand gekraakt. Voor de deur van het pand, door de krakers omgedoopt tot 'Hotel Mokum', had een groep van enkele tientallen krakers en sympathisanten zich verzameld. Nadat agenten hen hadden medegedeeld dat ze moesten vertrekken is de politie begonnen om hen te verwijderen.

De aanwezigen bij het kraakpand worden door de politie 'bestuurlijk verplaatst'. Met andere woorden worden ze in een GVB-bus gezet en naar een ander deel van de stad gebracht. Een aantal demonstranten heeft van de Mobiele Eenheid een tik gekregen met een wapenstok.

De krakers kregen donderdag van het Openbaar Ministerie (OM) te horen dat ze weg moeten. Ze vertelden gisteren dat ze spoedontruiming niet hadden zien aankomen. "We verwachten niet dat we hier 10 jaar kunnen zitten, maar die spoedontruiming snap ik niet. Ik denk dat dat een hele stomme keuze is van de overheid", aldus een van hen. Reden voor de spoedontruiming is de brandveiligheid van het pand.