Koggenland telt meeste vrijwilligers van provincie: "Ik kan moeilijk stil zitten"

De gemeente Koggenland telt de meeste vrijwilligers van de provincie Noord-Holland. Met maar liefst 37,5 procent stijgt de West-Friese gemeente ver boven het landelijke gemiddelde van 25,4 procent uit. Dit blijkt uit een rapport van het RIVM, dat in 2020 onderzoek deed naar vrijwilligerswerk in Nederland.

Gerrit Bakkum (76) kreeg in januari de vrijwilligerprijs uitgereikt van gemeente Koggenland voor zijn jarenlange inzet - Tom de Vos

NH-Nieuws/WEEFF ging daarom langs bij de winnaar van de vrijwilligersprijs van het jaar 2021 in Obdam. Gerrit Bakkum (76) was de winnaar en kreeg in januari van de gemeente Koggenland een trofee voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger. Een verklaring waarom juist zijn gemeente er met kop en schouder bovenuit steekt, heeft hij niet, maar trots is de Obdammer zeker.

Quote "Je krijgt veel terug voor vrijwilligerswerk, als je het maar zien wilt." Gerrit Bakkum, winnaar vrijwilligersprijs 2021

"Ik kan moeilijk stil zitten", vertelt Bakkum, terwijl hij naar zijn trofee grijpt. "Mooi is het wel hé?" De winnaar kijkt naar het bokaaltje en lacht stralend. "Je krijgt veel terug voor vrijwilligerswerk, als je het maar zien wilt."



Tekst gaat verder onder video:

De vrijwilliger baalt dat er door de strengere coronamaatregelen veel van zijn werk is weggevallen - NH Nieuws

Bakkum zet zich al meer dan vijftig jaar in als vrijwilliger en doet dat tot de dag van vandaag nog steeds met veel liefde. "Ik hou van het sociale aspect", vervolgt de vrijwilliger. "Het doet goed om een glimlach te bezorgen op het gezicht van een ander." In totaal is Bakkum bij ongeveer twintig organisaties actief geweest als vrijwilliger. "Het zijn er aardig wat als ik het zo zie", zegt Bakkum, terwijl hij naar zijn blaadje kijkt. Met zijn wijsvinger gaat hij de waslijst af, die hij eerder al had opgeschreven. Aanrader Bakkum vindt het belangrijk dat de vrijwilliger er zelf ook iets positiefs aan over houdt. "Dat positieve gevoel houd ik zeker over aan vrijwilligerswerk en daarom raad ik ook iedereen aan het te proberen." Ondanks zijn 76-jarige leeftijd peinst Bakkum er niet over om te stoppen. "Echt niet! Ik ga net zolang door tot het niet meer kan."