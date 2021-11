Vrijwilligersmarkt brengt organisaties en geïnteresseerden samen: "Werpt vruchten af"

Door de zware coronalockdown stopten veel West-Friezen met vrijwilligerswerk. Hierdoor staan veel organisaties en musea, zoals het Stoomtreinmuseum in Medemblik, onder druk. Om de stoom wat af te blazen, organiseert Vrijwilligerspunt West-Friesland daarom de vrijwilligersmarkt. Zo hoopt de organisatie mensen te inspireren en informeren over vrijwilligerswerk.

Zo'n 25 organisaties staan in Hoorn sinds gisteravond met een stand op de vrijwilligersmarkt, het aanbod voor de bezoeker is erg divers. Niet alleen organisaties zoals Amnesty International zijn aanwezig, ook kleinere musea uit de regio, zoals het Oorlogsmuseum en het Stoomtreinmuseum, proberen dankzij folders en gesprekken nieuwe vrijwilligers te regelen.

Hierdoor veranderde volgens Alders de vraag. "Je zag dat een-op-een-hulp ineens veel noodzakelijker werd. Gelukkig zitten we niet meer in die zware lockdown, maar hierdoor verandert wel weer opnieuw de vraag naar het soort vrijwilliger."

"Tijdens de zware coronalockdown zagen we dat veel vrijwilligers niet meer hun werk konden uitvoeren", vertelt organisator Nancy Alders aan WEEFF/NH Nieuws. "We merkten toen dat er een omslag kwam naar de zoektocht naar vrijwilligers. Heel veel musea gingen dicht en heel veel verenigingen mochten hun deuren niet meer openen."

"Volgens mij heb ik net een jonger iemand weten te strikken om vrijwilligerswerk te komen doen", lacht Paskamp. "Er hangt jammer genoeg een stigma om 'vrijwilligerswerk' heen, want mensen denken vaak dat het saai is. Maar het zijn juist de dingen die het leven eigenlijk heel erg mooi maken."

De vrijwilliger woont zelf in de buurt van Leiden, maar gaat regelmatig naar Medemblik om zijn hobby uit te voeren. "Vrijwilligerswerk is meer dan koffie schenken", vindt Schoonderwoert. "Je moet gewoon iets vinden dat je tof vindt en dan moet je het gewoon proberen. Ik doe dit al twintig jaar, maar het verveelt nog steeds niet."

