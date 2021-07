Jongeren geven West-Friese organisaties tips over vrijwilligerswerk

Het Westfriese vrijwilligerspunt wil jongeren inzetten om organisaties te adviseren op het gebied van verjonging. Bij onder meer bibliotheken, clubhuizen, goede doelen en musea spelen vrijwilligers een belangrijke rol. De 'jongerenadviseurs' moeten deze organisaties helpen met het vinden en binden van de jeugd.

NH Nieuws

Vrijwilligerspunt West-Friesland heeft zeventig jongeren in het bestand. Zij doen actief vrijwilligerswerk bij 25 organisaties in de regio. Het Vrijwilligerspunt zoekt naar gegadigden die de rol van 'jongerenadviseur' op zich willen nemen. "De doelgroep zou zo tussen 16 en 27 jaar kunnen liggen", vertelt Wisse Dudink van Vrijwilligerspunt West-Friesland. "Maar het is heel persoonlijk, want het kan ook zijn dat een vijftienjarige mondig genoeg is om mee te doen." Vinden en binden Van hen wordt namelijk verwacht dat zij advies geven aan organisaties als bibliotheken, mensenrechtenorganisaties, musea, clubhuizen en goede doelen. "Wij merken dat er bij ons in het bestand bedrijven zijn die moeite hebben om jongeren te vinden en betrekken bij hun organisatie. Jongeren gaan langs bij deze organisaties en geven advies, zij weten immers zélf wat het beste werkt." "Wij gaan samen met de jongerenadviseurs in gesprek over wat er gebeurt. We kijken wat wel en niet werkt", legt Dudink uit. Als voorbeeld noemt hij de vacatures. "Er staat nu vaak dat je 'zoveel jaar ervaring' nodig hebt en allerlei andere vereisten, maar dat schrikt nogal af. De nadruk zou veel meer moeten liggen op wat de organisatie te bieden heeft. Zijn er ontwikkelingsmogelijkheden? Wat leren de jongeren? Dat motiveert veel meer."

Volgens Dudink is vrijwilligerswerk voor jongeren breder geworden dan het maatschappelijk inzetten voor een ander. Hij benadrukt dat het ook een manier kan zijn om nieuwe vaardigheden op te doen of erachter te komen welke vervolgopleiding bij je past. "Als je meer wilt in kunst en cultuur of eventmanagement, kun je daarin aan de slag. Of als je je aan het oriënteren bent op de ouderenzorg kun je daarin connecties opdoen", noemt hij als voorbeeld. Jongeren kunnen zich aanmelden als jongerenadviseur bij Wisse Dudink via [email protected].