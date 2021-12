Nederlandse grenscontroles aan kust nog niet verscherpt na dodelijk bootongeluk

Na het dodelijke bootongeluk vorige week in het Kanaal bij Calais zal Nederland de kustgrenscontroles nog niet verscherpen. Frankrijk en België doen dat wel. Dat is het resultaat van een spoedoverleg van dit weekend tussen die drie landen, Duitsland, de Europese Commissie, Frontex en Europol. Bij het bootongeluk kwamen zeker 27 migranten om. "Het probleem in Nederland is nu niet van eenzelfde schaal als in Frankrijk."