Bemanning IJmuidense kotter redt migranten uit Het Kanaal: 'Uitzichtloze situatie'

Tot verrassing van de bemanning probeerde één van de migranten in de tussentijd via een vislijn aan boord van de kotter te komen. "De schipper heeft de lier toen eerst gestopt, en later voorzichtig verder gedraaid tot de man veilig op het achterdek stond."

Het is niet de eerste keer dat een kotter van de IJmuidense rederij Cornelis Vrolijk migranten in Het Kanaal aantreft. Enkele weken geleden trof de bemanning van een andere kotter uit de vloot ook al een rubberboot met tientallen migranten aan.

De opvarenden hadden volgens Van Linde geen idee van hun locatie. "Ze stappen in zo'n bootje, maar ze hebben geen idee waar ze zijn. Toen ze aan boord kwamen vroegen ze of ze aan boord van een Engels schip waren, en of ze in de buurt van Engeland waren."

"We kunnen ons geen voorstelling maken van hoe uitzichtloos hun situatie moet zijn", benadrukt Van Linde. "Dat je op goed geluk op zo'n bootje stapt, dat is levensgevaarlijk. Heel triest."

Ook voor de bemanning van de kotters zijn het indrukwekkende gebeurtenissen, voegt hij daaraan toe. "Zij hebben ook vrouwen en kinderen thuis, dus dit heeft wel impact." Ze verwerken het vooral door er met elkaar over te praten, en dat moeten ze misschien wel vaker gaan doen. "We horen van andere reders soortgelijke verhalen. Het lijkt tegenwoordig eerder regel dan uitzondering."