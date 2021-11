Hilversums gezin op straat nadat woning werd beschoten: "We hebben hier niks mee te maken"

De gemeente Hilversum zegt deze stap te nemen om te voorkomen dat er vaker geschoten wordt en ook de buurt verder gevaar loopt. "Daarnaast willen we alle ruimte nemen om goed onderzoek te doen naar wat hier gebeurd is", vertelt woordvoerder Geke Uninge van de gemeente Hilversum.

De bewoners van het huis, een man en vrouw met een zoon en een dochter, worden vanavond ondergebracht in een hotel, hun huis mogen ze twee weken lang niet in.

"We hebben de politie gewaarschuwd dat dit zou gaan gebeuren. Daar is niks mee gedaan"

De bedreigingen begonnen volgens de vader nadat zijn zoon aangifte deed van ontvoering en mishandeling. "Mijn zoon vond een bril na een vechtpartij op straat en wilde deze bril teruggeven. Toen mijn zoon een afspraak maakte en de eigenaar van de bril ontmoette, werd hij vanuit het niets kort ontvoerd en ook mishandeld", vertelt hij. "Daar hebben we aangifte van gedaan en daarna begon alles. Wij zijn het slachtoffer van iets waar we niets mee te maken hebben."

Gevaar lopen

De bedreigers van het Hilversumse gezin zouden het gezin dwingen om de aangifte terug te trekken. "De politie zegt juist dat we dat niet moeten doen. De conclusie is wel dat we nu gevaar lopen", verklaart vader Saïd. "We hebben de afgelopen tijd ook aangegeven bij de politie dat we hierom bedreigd worden en zelfs gewaarschuwd dat dit zou kunnen gaan gebeuren, maar daar wordt niets mee gedaan."

Buurtbewoners reageerden eerder vandaag geschrokken, maar zeggen niet verbaasd te zijn over de beschieting. Ze zeggen dat de afgelopen tijd al vaker te hebben gemerkt dat er iets niet in de haak is. Ze zeggen ook vaker politie te hebben gezien. "Echt rustig slapen doe ik niet, dat is al een paar jaar zo. Al sinds ze hier wonen", vertelde een buurtbewoner vanmorgen tegen NH Nieuws.

Onrust

Zowel de gemeente Hilversum als de politie kunnen het verhaal van het gezin niet bevestigen. De gemeente zegt zich puur te richten op de ontstane onrust. "Er is geschoten en dat hoort niet. Dat zorgt voor onrust in de buurt. Wat het achterliggende verhaal is weten wij niet en dat is ook aan de politie", zegt Uninge.

De politie ontkent de lezing van de vader niet, maar kan verder ook geen uitspraken doen over wat er precies aan de hand is in de Jan van der Heijdenstraat. Over de eerdere bedreigingen en de aangifte die het gezin zegt te hebben gedaan, kan de politie om privacyredenen niks zeggen.

Ten einde raad

Het gezin zelf ten einde raad nu ze door de gemeente tijdelijk op straat worden gezet. "We krijgen voor twee nachtjes een hotelovernachting en daarna moeten we het zelf uitzoeken", zegt Saïd. "Ze denken dat we wel even bij familie of vrienden aan kunnen kloppen, maar we kunnen nergens terecht. Dit kan toch niet?"

Hoe het straks verder moet, weet Saïd nog niet. Hij geeft aan dat het nieuws rauw op zijn dak valt en hij het niet had zien aankomen.

De politie laat weten dat het onderzoek naar de beschoten woning nog volop loopt. Agenten hebben vannacht al onderzoek gedaan en hebben vanmorgen een buurtonderzoek opgestart. "We roepen iedereen die meer weet of mogelijk iets gezien heeft op om zich te melden", zegt politiewoordvoerder Remco Strating. "We zijn nu nog druk bezig om helder te krijgen wat er precies is gebeurd en wat er aan de hand is."