Hilversums huis daadwerkelijk beschoten, politie bevestigt 'eerdere onrust' in straat

Het huis aan de Hilversumse Jan van der Heijdenstraat waar vannacht een paar harde knallen werden gehoord, is daadwerkelijk beschoten. Dat bevestigt de politie aan NH Nieuws. Waarom dat gebeurd is en over het mogelijke doelwit van de schutter, wil de politie nog niks zeggen. Wel bevestigt de politie dat er wel onrust is gemeld rond het bewuste adres.

Rond 2.00 uur vannacht werden buurtbewoners opgeschrikt door harde knallen. Er is schade aan de voorgevel van het beschoten huis, ook is er een kogelinslag te zien in het raam aan de voorkant.

Al snel was er het gerucht dat het huis beschoten zou zijn, de politie bevestigt dat nu dus ook. De politie laat weten bezig te zijn met een buurtonderzoek. Ze roepen getuigen op om zich te melden en zijn op zoek naar camerabeelden van het incident.

Buurtbewoners geschrokken

Een omstander uit de buurt vertelt aan NH Nieuws vijf schoten te hebben gehoord. "Ik schrok me rot", zegt de mevrouw die anoniem wil blijven.

"Echt rustig slapen doe ik niet, dat is al een paar jaar zo. Al sinds ze hier wonen", zegt ze over de bewoners van het beschoten pand. Volgens de vrouw zijn er al jaren incidenten rondom het huis. De politie zeg daarvan op de hoogte te zijn, maar legt nog geen verbanden met eerder incidenten.

Zoveelste incident

Iemand anders uit de buurt geeft ook aan dat dit niet het eerste incident is dat zich bij de woning afspeelt. "Er gebeurt wel meer daar. Dus ik dacht: 'oh, is het eindelijk zo ver'."

De politie heeft de buurtbewoners belooft de incidenten te onderzoeken en de problemen aan te pakken.