'Woning beschoten' in Hilversum: geen slachtoffers, schutter spoorloos

De politie heeft onderzoek gedaan in de Jan van der Heijdenstraat in Hilversum nadat daar vannacht schoten waren gelost. Er zijn geen slachtoffers gevallen.

Over het mogelijke doelwit van de schutter doet de politie vanochtend nog geen uitspraken, maar op foto's is te zien dat een ruit van een woning op de hoek van de Jan van der Heijdenstraat en de Voltastraat is beschadigd. Ook is er een kogelinslag te zien.