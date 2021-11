Spullen en donaties nodig voor nieuwe vluchtelingen: 'Ze willen de taal leren'

De vluchtelingen krijgen op dit moment alleen maar onderdak en drie maaltijden per dag. Gemeente Zaanstad faciliteert de locatie, maar het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) zorgt voor de financiën. Dit is alleen niet genoeg om spullen van te kopen en daarom doen Truus en Menso van Taalcafé de Sluis een oproep. Tekst gaat door onder de reportage.

De vluchtelingen willen dolgraag de taal leren. Er zijn al enkele lessen geweest, maar daarvoor moet een bus heen en weer pendelen. Om de lessen te geven, moeten er taalboeken en vrijwilligers komen.

Statushouders helpen vluchtelingen

"Wat leuk is, is dat de vluchtelingen van toen nu statushouders zijn en een groot deel woont nu ook in Zaanstad." Truus vervolgt: "Zij zijn ook vrijwilligers bij de Sluis en zullen hier bij de nieuwe vluchtelingen komen helpen."

Waar de taallessen gaan plaatsvinden is nog niet helemaal duidelijk. Het kan op de plek zijn waar Truus en Menso in de video staan. Dan komen er containers. Ook een gebouw dat leegstaat en op loopafstand van de 'hotelboot' is, is een optie.