Handgemeen lijsttrekker Ernst van Damme en beveiliger gemeentehuis Purmerend om QR-code

Van Damme werd gevraagd om een QR-code om binnen te komen, maar dat weigerde hij. Toen hij vervolgens toch het gemeentehuis wilde betreden hield een beveiliger hem tegen, waarop hij in woede ontstak. "Godverdomme, jullie nemen mijn recht af om een democratische bijeenkomst bij te wonen! Wat is dit voor vieze flauwekul!"

Het gemeentehuis is deze avond in tweeën gedeeld. In het voorste gedeelte kan je terecht zonder QR-code, omdat je daar kan stemmen. In de rest van het gemeentehuis is wel een QR-code nodig, want de uitzending van RTV Purmerend rondom de uitslagenavond wordt gezien als evenement.

