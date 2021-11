Stemmen stromen ook in Purmerend nog niet echt binnen, maar kerstdorp staat al

Bij het stembureau in buurtcentrum Clup Welzijn in Purmerend-Zuid zit de kerststemming er al goed in: een 'zogenaamd kerstdorp' is daar uitgestald. "Het is natuurlijk niet bedoeld voor het stembureau, maar voor de mensen die hier normaal komen voor hun activiteiten", vertelt de voorzitter van het stembureau Peter Liefbroer. "Maar het is hier wel speciaal wat eerder neergezet."

De kerststemming zit er haast beter in dan de stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen: de opkomst is met 48 mensen vandaag nog niet denderend. "Vandaag rekenen we op 500", vertelt voorzitter van het stembureau Peter Liefbroer. "50 van de 500, dat is maar tien procent, dus het is een begin, maar het is nog niet indrukwekkend."

De voorzitter verwacht vanaf vijf of zes uur 's avonds wat meer stemmers. "Tijdens de landelijke verkiezingen merkten we dat het toen superdruk was. Maar de gemeentelijke verkiezingen zijn altijd veel rustiger dan de landelijke verkiezingen, dat is nou eenmaal zo."

Luchtballonnen en schaatsertjes

"Ik vind het het leukst als iets echt beweegt, de schaatsertjes bijvoorbeeld", zegt Liefbroer terwijl hij naar het kerstdorp wijst. Met de bewegende trein op de achtergrond vertelt hij over de bezoekers. "Ik denk dat mensen er ook echt blijer van worden en dat is ook de bedoeling, de verkiezing zelf is ook een blij gebeuren."

Op rustige momenten kunnen ook de stembureaumedewerkers genieten van het kerstdorp. "Er is van alles te zien, nog een luchtballonnetje dat zweeft", zegt Liefbroer. En dat er veel werk in is gestoken, blijkt: "De skilift is door de meneer die dit kerstdorp heeft opgezet zelf gesoldeerd. Alles is zelfgemaakt, de sneeuw, de trappetjes."