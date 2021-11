Opkomst Purmerend en Beemster nog steeds laag: "Denk dat corona een drempel is"

Het gaat nog niet hard met het aantal stemmen dat in Purmerend en Beemster binnenkomt. Rond 12.00 uur was 14,5 procent van de stemmen binnen. NH Nieuws en RTV Purmerend peilden de stemming op straat en in de stembureau's.

Kandidaatsraadslid Wout Zeekant bij het stembureau in de Keyserkerk in Middenbeemster. Hij maakt zich zorgen over de lage opkomst. "Je kan niet zeggen wat er de rest van de dag gaat gebeuren, maar ik denk dat de invloed van corona toch een drempel is voor de mensen om te komen stemmen."

Zeekant helpt mee bij het stembureau. Is dat niet gek als je zelf verkozen kan worden? "Beemsterlingen zijn betrokken bij wat er in de polder gebeurt. Ik zit nu 28 jaar in de politiek en nu sta ik weer op de lijst bij de STADSPARTIJ-Beemster Polder Partij. Wij doen daar niet moeilijk over, dat is me nooit ter ore gekomen."

Onverschilligheid op de markt

Op de markt wisten veel mensen nog niet of ze gingen stemmen. Zo sprak verslaggever Mischa Korzec de volgende man die binnenkort gaat verhuizen. Kan het hem nog wat schelen?