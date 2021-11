Zaanstreek-Waterland NL V Opkomst eerste verkiezingsdag vier procent, burgemeester ontevreden over driedaags stemmen

Burgemeester Don Bijl van Purmerend is ontevreden over het aantal stemmen deze eerste verkiezingsdag. De opkomst was precies vier procent, maakte de gemeente via Twitter bekend. Stemmen kan nog tot en met woensdag. "Ik vind de inspanning om deze twee dagen extra open te zijn te groot ten opzichte van het resultaat."

Hij vertelde dat aan NH Nieuws nadat hij vanmiddag zijn stem uitbracht. Op dat moment - rond 14.30 uur - lag de opkomst nog op een schamele 2,3 procent. De gemeente maakt een hoop kosten om naast woensdag ook stemmen op maandag en dinsdag mogelijk te maken, maar ziet dat dus te weinig opleveren. "Woensdag hebben we ook een gesprek met de minister van Binnenlandse Zaken. Ik zal daar ook zeggen dat wat mij betreft bij de volgende verkiezingen één dag open zijn voldoende zou moeten zijn." Partijloze burgemeester Bijl zelf is nog partijloos en zal dat tot het eind van zijn burgemeesterschap blijven, kondigde hij aan. "Daarna ga ik mijn heroverweging misschien doen. Ik ben vijftig jaar lid geweest van de VVD en ben nu partijloos, maar ik voel me zeer betrokken bij wat er hier gebeurt. Ook bij alle partijen in de gemeenteraad." Tekst loopt door onder de foto

Er doen maar liefst vijftien partijen mee aan deze herindelingsverkiezingen tussen Purmerend en Beemster. "Vijftien partijen is veel", zegt Bijl. "Ik hoop eerlijk gezegd dat binnen de raad het aantal partijen wat geringer is, omdat versplintering de bestuurbaarheid niet ten goede komt. Uiteindelijk bepaalt de kiezer. In de vorige periode hebben we twaalf fracties gehad, dat bleek goed werkbaar te zijn." Beemster Verschillende Beemsterlingen gaven eerder bij NH Nieuws aan bang te zijn dat Purmerend hun gemeente zou opslokken, ook qua woningbouw. Volgens Bijl hoeven ze zich geen zorgen te maken. "Uit alle onderzoeken hier blijkt dat ook Purmerenders willen dat de Beemster open blijft, juist vanwege de kwaliteit van leven in de stad - die is fijn om in te wonen als je ook platteland eromheen hebt." "Daarnaast kan kunst en cultuur in de Beemster alleen overeind gehouden worden als er voldoende financiële middelen zijn. Ik denk dat we als Purmerend daar een goede bijdrage aan kunnen leveren", aldus Bijl.