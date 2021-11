Lokale partijen winnen in Dijk en Waard, opkomst dramatisch laag

De Dijk&Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) en Lokaal Dijk en Waard zijn de grote winnaars van de herindelingsverkiezingen voor Dijk en Waard. Dat werd vanavond tijdens de (voorlopige) uitslagenavond bekendgemaakt. In totaal ging bijna 36 procent van de stemgerechtigden in Heerhugowaard en Langedijk naar de stembus. Dit aantal ligt een stuk lager dan bij vorige gemeenteraadsverkiezingen in Heerhugowaard en Langedijk.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 was in Heerhugowaard de HOP (nu DOP, red.) ook al de grootste partij met zeven zetels, gevolgd door de Senioren en de VVD met beiden vijf zetels. In Langedijk waren toen Dorpsbelang Langedijk (opgegaan in Lokaal Dijk en Waard, red.) en de VVD met vier zetels de grootste partijen.

Op de vraag of DOP-lijsttrekker John Does al een coalitie in gedachten heeft, zegt hij 'heel tevreden' te zijn met de uitslag, maar niet op de zaken vooruit te willen lopen.

DOP heeft in de voorlopige zetelverdeling zeven zetels weten te bemachtigen, Lokaal Dijk & Waard zes. Op de derde plek staat de VVD met vijf zetels. Authentiek Dijk en Waard en one-issuepartij Rob Planken - die wil dat Sint Pancras en Koedijk-Noord over twee jaar bij Alkmaar aansluiten - bemachtigden bij de voorlopige uitslag geen zetel. Nieuwkomer Forum voor Democratie Dijk en Waard komt na de eerste tellingen met drie zetels in de raad.

Opkomst

Waar nu 35,99 procent van de stemgerechtigden de gang naar de stembus maakte, lag het opkomstcijfer bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 beduidend hoger: in Heerhugowaard was dat ruim 50 procent en in Langedijk bijna 58 procent. Bij de afgelopen landelijke verkiezingen was dat nog vele malen hoger: 76 procent in Heerhugowaard en in Langedijk 84 procent.

Herindelingsverkiezingen zijn nooit echt populair, concludeerde het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden eerder dit jaar. De opkomst is meestal een stuk lager dan bij reguliere gemeenteraadsverkiezingen, onder meer omdat er minder landelijke aandacht is.

Nieuwe raad

De meeste 'oude' partijen die meededen aan de verkiezingen zijn een samenwerking met hun collega-partij in de andere gemeente aangegaan. In de nieuwe gemeenteraad van Dijk en Waard zijn 37 zetels te verdelen. De nieuwe raad gaat na 1 januari, wanneer de fusie een feit is, aan de slag.

Vrijdag maakt het Gemeentelijk Stembureau de voorlopige uitslag per partij en per kandidaat bekend. Maandag stelt het Centraal Stembureau de verkiezingsuitslag definitief vast.