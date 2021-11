Regionaal Archief hoopt 'coronacollectie' uit te breiden met persoonlijk materiaal

Vorig jaar april deed het Regionaal Archief Alkmaar al een oproep om zoveel mogelijk materiaal in te leveren rond corona en alle maatregelen. De collectie moet voor komende generaties een beeld geven hoe wij deze tijd zijn doorgekomen. Er is al aardig wat bijzonder materiaal binnengekomen, maar nu de crisis aanhoudt en verandert, hoopt het archief op meer.

"Toen we vorig jaar nog aan het begin van de crisis stonden, hebben we al heel veel spullen gekregen. Vooral veel foto's", vertelt Mariëlle Hageman van het Regionaal Archief in Alkmaar. "We hebben nu met het archief de kans om actief de geschiedenis vast te leggen. Vroeger deed men dit niet. De collectie kan over een aantal jaren een mooi beeld geven over hoe wij met deze tijd zijn omgegaan."

In de collectie, die ook online is te bekijken, zie je vooral veel foto's van lege straten, A4'tjes met regels op de deuren van winkelpanden, linten of tape op de grond om de anderhalvemeter-maatregel te onderstrepen. "Maar ook foto's die de solidariteit uit de begintijd van de crisis aangeeft. We hebben bijvoorbeeld foto's van een vuilnisvrouw gekregen die met briefjes en snoep bedankt werd voor haar werk tijdens de lockdown."

