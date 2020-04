Regionaal Archief legt collectie foto's uit coronatijd aan voor toekomstige historici

ALKMAAR - Het Regionaal Archief in Alkmaar is gestart met de aanleg van een fotocollectie met als thema de impact van het coronavirus op onze samenleving.

Voor die digitale collectie wordt de hulp gevraagd van inwoners uit de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Langedijk, Schagen en Texel.

Inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen uit de regio wordt verzocht om foto's, filmpjes en geschreven documenten in te sturen die tekenend zijn voor de situatie. Op die manier willen ze een collectie aanleggen waaruit toekomstige historici die dit tijdperk bestuderen kunnen opmaken hoe het dagelijks leven voor inwoners van de regio Alkmaar en de Noordkop eruitzag.

Bizarre tijd

"Door het verzamelen van dit materiaal proberen we deze bizarre tijd vast te leggen. Het komt misschien vreemd over om daar al tijdens de crisis, terwijl mensen wel wat anders aan hun hoofd hebben, mee te beginnen. Maar uit het verleden hebben we geleerd dat het van groot belang is om hiermee in dit soort situaties vroeg te starten, om een zo compleet mogelijk beeld te bewaren", aldus Paul Post, directeur van het Regionaal Archief.

Naast beelden die mensen insturen bewaart het Regionaal Archief ook al archieven van lokale overheden, berichten uit kranten, digitale nieuwsbronnen en sociale media.