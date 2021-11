Het blijft angstvallig stil in de stemhokjes van Purmerend: opkomst 6,6 procent

Een magere opkomst van 6,6 procent werd er vandaag om 15.00 uur gemeten bij de stembureaus in Purmerend. Gisteren was het niet veel beter, op het eind van de dag waren er maar 4 procent van de Purmerenders en de Beemsterlingen komen stemmen. "We hopen op morgen", zegt een woordvoerder van de gemeente. Maandagmiddag was er ook een lage opkomst van maar 2,3 procent.

Morgen kan op 61 stembureaus in Purmerend en de Beemster gestemd worden. In totaal zijn er 66.227 stemgerechtigden in Purmerend en 8.314 in de Beemster. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was het opkomstpercentage in Purmerend 48,8 procent. In de Beemster lag de gang naar de stembus hoger. Daar wist 64,3 procent de stembus te vinden.

Er kan vanwege het coronavirus drie dagen gestemd worden zodat er goed gespreid kan worden. Hierdoor maakt de gemeente wel hogere kosten. Burgemeester Don Bijl ziet dat daar maar weinig mensen gebruik van maken. "Ik vind de inspanning om deze twee dagen extra open te zijn te groot ten opzichte van het resultaat", aldus Bijl.