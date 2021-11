Harddraverij Medemblik voor de tweede keer uitgeroepen tot 'draverij van het jaar'

De harddraverij van Medemblik is uitgeroepen tot de Kortebaan van het jaar 2021. Dat heeft de organisatie van kortebaandraverijen vandaag bekendgemaakt. Het is de tweede keer dat Medemblik de prijs in ontvangst mag nemen, na de winst van de trofee in 2014.

Door de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus was het lang onduidelijk of de draverij in Medemblik dit jaar door kon gaan. Uiteindelijk kon de 'dag der dagen' door middel van een zogenoemde harddraverijbubbel tóch doorgang vinden. Zo'n 750 bezoekers waren welkom als zij een kaartje kochten en een coronatoegangsbewijs konden laten zien.

Met het doorgaan van de draverij was Medemblik de eerste in Nederland die een reguliere kortebaandraverij kon organiseren, na alternatieve draverijen in Emmeloord en Wassenaar. Volgens de organisatie achter de prijs heeft dit meegespeeld in de stemming op de beste kortebaandraverij van Nederland.

Via een website kon gestemd worden op de genomineerden, waarna Vrienden van de website, die jaarlijks een bijdrage doneren om de website draaiende te houden, een beslissende stem hadden over de winnaar. Zij kozen massaal voor de Medemblikker draverij, waardoor het bestuur voor het eerst sinds 2014 de prijs in ontvangst mag nemen.

Uitreiking wisseltrofee

Door de coronamaatregelen is besloten om de uitreiking, die voor vandaag gepland stond, te annuleren. In plaats daarvan wordt de komende tijd in overleg met Harddraverijvereniging Prins Hendrik gezocht naar een geschikter moment om de prijs uit te reiken.