Loodzware loting handbalsters VZV

De handbalsters van VZV nemen het in de achtste finales van de European Cup op tegen titelhouder Costa del Sol Malaga. Dat heeft de loting vandaag uitgewezen.

De Spaanse ploeg schakelde vorige week het Nederlandse Quintus nog uit. De eerste wedstrijd zal worden gespeeld in het weekend van 8 en 9 januari. De return is dan een week later.

De handbalsters uit 't Veld waren vorige week over twee wedstrijden te sterk voor het Macedonische Vardar.