Waar gaat de vier miljoen euro voor de 'renovatie' van Amsterdamse bos naartoe?

Een van de grootste kostenposten waar het geld naar toe gaat, zijn de bruggen in het bos. In 2020 werden er al elf bruggen gerenoveerd.

Volgens de gemeente moeten niet alleen de bruggen, maar ook de kinderbaden worden aangepakt. "De kinderbaden voldoen op dit moment niet aan de wetgeving. Het gaat vooral om eisen met betrekking tot het duurzaam behandelen en verwerken van het zwemwater. Daarnaast zijn de baden ook toe aan vernieuwing en zal er renovatie plaatsvinden."

In 2022 zal er gestart worden met de aanleg van een zuiveringsinstallatie van het kleinere kinderbad en in 2023 zal dit gebeuren bij het grote kinderbad. "De werkzaamheden worden gepland buiten het zwemseizoen, dus zwemmen in de zomer is gewoon nog mogelijk", meldt de gemeente Amsterdam.

Groeiende Metropoolregio Amsterdam

Het Amsterdamse Bos wordt steeds drukker en drukker. Dit heeft niet alleen te maken gehad met de wandelingen tijdens de coronaperiode. "Ook heeft de groei van het aantal bezoekers te maken met de groei van de stedelijke omgeving." Volgens de gemeente zal dit komende tien jaar alleen maar verder toenemen. Hierdoor zal de druk op het bos ook groter worden, waardoor paden sneller toe zijn aan onderhoud.