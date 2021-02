Minder paden en meer bomen in het Amsterdamse Bos: "Rust voor de natuur"

De gemeente Amsterdam is eigenaar van het bos en investeert twee miljoen euro in dit project. “Hiermee geven we de natuur meer de ruimte en zorgen we ervoor dat het Bos in de eerste plaats een bos blijft: een woonplaats voor planten en dieren en een prachtige plek om te bezoeken”, laat wethouder Laurens Ivens van Openbare Ruimte en Groen weten.

In rap tempo verwijdert een schepkraan de asfaltlagen van de verschillende paden in het bos. De overgebleven geul wordt opgevuld met grond van elders in het bos. De paden tussen de Ringvaart en de Nieuwe Meerlaan ten zuiden van de A9 zijn als eerste aan de beurt. Nog voor het broedseizoen begint moet de klus geklaard zijn.

Boswachter Abe van 't Wout is blij met het nieuwe padenplan van de gemeente. "Het bos is op sommige plekken net een soort spaghetti van paden. De beleving van het bos is hierdoor een stuk minder. We halen sommige paden eruit en andere voegen we samen tot een pad", legt hij uit. "In de oude situatie lagen fiets- en wandelpaden naast elkaar. Straks is het een wandelgebied waarbij de fietsers te gast zijn. Alleen in de drukkere gedeeltes behouden we de bredere paden."