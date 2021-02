Amsterdamse Bos als verbindende ontmoetingsplek: "Zuurstof, ruimte, bewegingsvrijheid!"

AMSTELVEEN - Het Amsterdamse Bos is voor heel veel bewoners van Amstelland en Amsterdam een belangrijk groengebied om te recreëren op talloze manieren. Eefa werkt in het Amsterdamse Bos, heeft een uitlaatservice en is bijna elke dag van de week in het bos te vinden. Wat daar zo fijn aan is? "Zuurstof, ruimte, bewegingsvrijheid!", aldus Eefa.

NH Nieuws / Jasper Leegwater

Het aangelegde bos kent wel een schaduwkant. Jan Ebbinge heeft een boek geschreven over het bos en neemt ons mee in de geschiedenis van de aanleg van het bos. "Het uitgraven van de bosbaan begon in 1934, dat duurde drie jaar. Heel veel mensen moesten aan de werkverschaffing. Als ze niet op kwamen dagen, kregen ze hun uitkering niet. In totaal 20.000 mensen hebben tot 1940 daaraan meegewerkt." Tekst gaat door onder video

Jan Ebbinge en Eefa Doyle over Amsterdamse Bos - NH Nieuws

Ondertussen is Jan bestuurder bij de stichting 'Vrienden van het Amsterdamse Bos'. Die stichting doet er alles aan om het bos mooi en toegankelijk te houden voor iedereen. "Ik vond het bos zo verschrikkelijk mooi, ik wilde iets terugdoen. Toen heb ik een jubileumboek geschreven elf jaar geleden. Van daaruit is het eigenlijk alleen maar gekker geworden." Sociale functie Volgens Eefa Doyle van uitlaatservice Outlet! heeft het bos ook een controlerende, sociale functie. "Mensen die frequent in het bos komen, lopen altijd hetzelfde rondje. Op het moment dat je die mensen niet meer ziet, denk je: 'hee, wat grappig, ik ben die meneer of mevrouw een paar keer niet tegengekomen'. Dat vraag je dan ook als je die persoon weer wél ziet: 'Gaat het wel goed met je? We hebben je gemist!'" Jan geniet op heel veel manieren van het bos maar er is één ding dat er uit springt. "Dat is heel persoonlijk. De pret die honden hebben als ze hier rondlopen. Vooral dat."