Boegbeeld 'Tattoo Theo' topfit: "Je moet een beetje mazzel hebben in je leven"

Theo Warmenhoven (75) was altijd al een opvallende verschijning in IJmuiden. Sinds kort is hij dat ook buiten de havenplaats. En niet vanwege de vele tatoeages die zijn lichaam sieren; Leyden Academey, een kennisinstituut dat zich inzet voor de kwaliteit van leven voor ouderen, heeft hem benoemd tot boegbeeld voor het jaar 2022. Een levensgrote poster van de IJmuidenaar ondersteunt de landelijke campagne van het Leidse kennisinstituut.

Theo wordt vooral geroemd om zijn doorzettingsvermogen. "Geweldig dat hij zich op latere leeftijd nog zo ontwikkelt", zegt Yvonne Schinkel-Koemans van het kenniscentrum. "Daarnaast is hij een ontzettend aimabele man die nog steeds heel sportief is. We zoeken elk jaar een bijzondere oudere om een jaar door het leven te gaan als het gezicht van onze academy. De keuze voor Theo was niet zo heel moeilijk."

Niet mee te koop lopen

Theo is verguld met zijn uitverkiezing,"maar ik loop er niet mee te koop. Een sportieve manier van leven hoort gewoon bij mij, het is vanzelfsprekend. Ik zou niet zonder kunnen. Sterker, als ik weet dat ik een afspraak heb en dus een dag niet kan lopen, zorg ik dat voor die tijd mijn kilometers heb gemaakt."

Theo staat iedere ochtend om vier uur op. "Dan kijk ik Hart van Nederland en drink een bak koffie. Rond half vijf ga ik de deur uit voor een kilometer of tien. Het is dan nog zo lekker rustig. Heerlijk vind ik dat."

Thuisgekomen, opgefrist en gegeten, spoedt hij zich naar de sportschool. Speciaal voor hem hangt buiten voor de ingang een bokszak zodat hij altijd, ook buiten openingstijden, kan trainen. Boksen is zijn eerste liefde. Hij begon ermee als klein ventje en nam afscheid als amateur op zijn 35ste. Daarna fietste hij veel, reed toertochten van bijna driehonderd kilometer, en liep halve marathons.