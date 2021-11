LIVEBLOG: laatste stemdag in Purmerend en Beemster

Vandaag is de laatste dag dat de inwoners van Purmerend en Beemster naar de stembus kunnen. Vanaf 1 januari 2022 worden de twee gemeenten samengevoegd en daarom zijn er nu al verkiezingen. NH Nieuws en mediapartner RTV Purmerend maken vandaag samen een liveblog, dat hieronder te volgen is. Daarnaast doen we vanavond vanaf 20.00 uur live verslag van de verkiezingsavond.