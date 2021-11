Oud-AZ'er Barry van Galen neemt het op voor veldbestormers AZ-stadion

"Iedereen roept om een stadionverbod. Ik heb het alleen over de AZ supporters. Ze hebben geen steward voor hun bek geslagen en nog geen ruit ingetrapt", nuanceert Van Galen.

Zijn kameraad Piet Keur is het niet met hem eens. "Je moet ze eerst met rubberen kogels tegen hun knieën aanschieten. Moet je kijken hoe snel ze dan weg zijn. De volgende keer schiet je dan met scherp. Moet je opletten hoe snel de rellen over zijn", is Keur duidelijk.