Problemen bij stembureaus: geen elektra en stembiljetten in de file

De stembureaus zijn zojuist geopend , maar dat ging niet zonder slag of stoot. In Heerhugowaard is er geen stroom bij een stemlocatie en in Purmerend waren er problemen door files op de weg.

Hierdoor kon er vanochtend in elk geval bij het stembureau op het station Weidevenne niet direct gestemd worden. De stembiljetten ontbraken en ook een iPad met daarop de informatie over de stemmers stonden nog, samen met de voorzitter van het stembureau, in de file.

Bij het drive through stemlokaal in Heerhugowaard was de stroom uitgevallen. Inwoners van Heerhugowaard kunnen er vandaag terecht om hun stem uit te brengen voor de gemeenteraad van de nieuwe fusiegemeenten Dijk en Waard. Het stembureau is wel gewoon geopend.

De oorzaak is een kapotte aggregaat. Er wordt naar een oplossing gezocht. "Ik heb vertrouwen dat het later opgelost wordt. We zijn alsnog open want we willen geen stem verloren laten gaan", vertelt voorzitter van het stembureau, Robbert-Jan Piet.

Inwoners van Beemster, Heerhugowaard, Langedijk en Purmerend kunnen nog tot en met woensdag 21.00 uur hun stem uitbrengen voor de gemeenteraad van de nieuwe fusiegemeenten Dijk en Waard en Purmerend.