Rijdende stembus Purmerend is met enige vertraging geopend

Als je op de trein staat te wachten bij station Weidevenne in Purmerend, kan je er niet omheen. Een grote gele bus doet daar dienst als stemkantoor. De bus doet vandaag drie locaties aan in Purmerend. Vanmiddag rijdt de stembus naar de kaasmarkt en vanavond staat de bus bij station Purmerend. Vandaag is de eerste dag dat er gestemd kan worden voor de herindelingsverkiezing tussen de Beemster en Purmerend.