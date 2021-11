'Zeer belangrijke reeks' op komst voor AZ, maar zonder publiek: "Uitermate triest"

AZ-trainer Pascal Jansen betreurt dat de fans ontbreken in de belangrijkste reeks van het seizoen. "Voetbal is het mooiste wat er is, maar zonder supporters is het uitermate triest. Daar zijn we als club niet happy mee." Na de interlandperiode is NEC morgen in Alkmaar de tegenstander van AZ.

Pascal Jansen: "Uitermate triest dat we zonder publiek spelen" - NH Sport / Stephan Brandhorst

Tot en met de winterstop speelt AZ tien wedstrijden, waarvan liefst zeven in het eigen stadion. Het gemis van voetbalfans in Alkmaar komt keihard aan. "We weten helaas hoe het is om zonder publiek te voetballen. We zullen onze modus daarin weer moeten vinden." Zespuntenwedstrijd AZ speelt zaterdagavond tegen NEC, dat knap op de zevende plaats in de eredivisie bivakkeert. De promovendus staat drie punten boven de Alkmaarders, die overigens nog wel een wedstrijd tegoed hebben. "Het is uitermate knap wat zij presteren. Het is heel gedisciplineerd." Tekst loopt door onder de video.

Jansen vindt het knap wat NEC presteert - NH Sport / Stephan Brandhorst

Quote "Een zeer belangrijke reeks. Het zijn veel wedstrijden waar wij direct invloed op hebben" AZ-trainer Pascal Jansen

In de periode tot de winterstop hoopt AZ de 'herstelwerkzaamheden' verder door te zetten. Jansen wil met AZ uit het rechterrijtje en hoopt in Europa en de beker de volgende ronde te kunnen bereiken. "Een zeer belangrijke reeks. Het zijn veel wedstrijden waar wij direct invloed op hebben." Vaste opstelling Dat zal AZ normaliter doen in dezelfde opstelling als waar het al weken in speelt. Alle internationals zijn fit teruggekeerd van hun land en de spelers die in Nederland bleven, zijn allemaal inzetbaar. Jansen ziet dan ook weinig redenen om af te wijken van zijn vaste opstelling. "Dat is misschien ook wel prettig." Tekst loopt door onder de video.

Blijft de opstelling van AZ ook dit keer een ABC'tje? - NH Sport / Stephan Brandhorst

De wedstrijd tussen AZ en NEC begint zaterdag om 20.00 uur en is live te volgen via de sociale kanalen van NH Sport. Na afloop verschijnen interviews bij ons op de website.