AZ-publiekslieveling Beukema klopt op de deur van de trainer: "Hij gaf me een compliment"

Tot nu speelde Sam Beukema in alle competities bij elkaar slechts een klein uurtje. De 22-jarige verdediger, die vanaf de tribunes in Alkmaar al vaak toegezongen wordt, hoopt uiteraard op meer minuten. Donderdagmiddag gaf hij zijn visitekaartje aan trainer Pascal Jansen in het gewonnen oefenduel met Lommel SK. "Hij gaf me een compliment."