Overtuigend AZ wint besloten oefenduel van het Belgische Lommel

Pascal Jansen beschikte over een uitgedunde selectie, aangezien veel basisspelers deze week uitkomen voor hun land. De Alkmaarse oefenmeester liet zijn ploeg spelen in een 5-3-2 opstelling.

Na de theepauze scoorde AZ er lustig op los. Via Jelle Duin en wederom Dani de Wit vergrootte AZ de voorsprong. Het slotakkoord was er voor Tijjani Reijnders. De middenvelder zette de eindstand op het scorebord. Bij de Belgen deed oud-AZ'er Stijn Wuytens niet mee. De verdediger is op het moment geblesseerd. Wel kwam hij nog even kijken.