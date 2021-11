Vier partijen willen geen QR-code laten zien en komen niet naar debat Purmerend

Vier partijen willen geen QR-code of negatieve test laten zien tijdens het debat vanavond in de H20. Een aantal dagen geleden werd bij de gemeente Purmerend duidelijk dat de producent van het debat een QR-code voor alle deelnemers verplicht stelt. PVV, PB21, FvD en Lijst Van Damme hebben laten weten het hier nadrukkelijk niet mee eens te zijn. Zij hebben hun deelname aan het debat afgezegd.

Tijdens evenementen is onder bepaalde omstandigheden een QR-code of een negatieve test verplicht gesteld. Dat geldt niet voor onder andere tv-opnames en bijeenkomsten van volksvertegenwoordigers. Dit soort bijeenkomsten vallen niet onder de noemer entertainment.

Een woordvoerder van de gemeente zegt te betreuren dat de vereiste QR-code of negatieve test pas zo laat aan het licht is gekomen. "We hebben dit te laat met elkaar besproken. De producent vond het totaal logisch en wil zijn personeel beschermen. Wij vonden het totaal logisch dat er niet om gevraagd zou worden."

Deze week kwam de gemeente erachter dat het toch anders zat dan gedacht. "Het is de eerste keer dat we zoiets organiseren in coronatijd; we hebben er niet aan gedacht. We betreuren dat het zo gelopen is." De woordvoerder benadrukt dat er mogelijkheid is om digitaal aan het debat mee te doen.

'Ongewenste tweedeling'

PVV-lijsttrekker Moinat kwam gisteren als eerste met een persbericht naar buiten. ‘De PVV doet dan ook niet mee aan de ongewenste tweedeling die door de producent wordt gecreëerd door plotseling deze eis te stellen’, stond onder andere te lezen.