Oud-Ajacied Quincy Promes wordt vervolgd voor poging tot doodslag op neef

Het OM in Amsterdam heeft besloten oud-Ajacied Quincy Promes te vervolgen voor poging tot doodslag en voor zware mishandeling. Hij zou bij een familiefeest eind juli vorig jaar in Abcoude zijn neef hebben neergestoken.

Promes gaf in juli vorig jaar een groot familiefeest in een loods van zijn bedrijf in Abcoude. Daar kreeg hij naar verluidt toen ruzie met zijn neef, waarna de voormalig Ajax-voetballer zijn neef met een mes in zijn knie zou hebben gestoken.

Zijn neef deed pas in pas vorig jaar november aangifte. In december werd Promes gearresteerd, waarna hij enkele dagen in de cel zat.

Het politieonderzoek naar de steekpartij werd afgelopen mei afgerond. Justitie kwam toen al met een 'voorgenomen beslissing' om Promes te vervolgen. Een echte tenlastelegging was er toen nog niet, omdat het dossier nog bij Promes' advocaat Gerard Spong lag. Die kreeg nog de mogelijkheid om onderzoekswensen in te dienen.

Voor de rechter

Wanneer Promes zich voor de rechter moet verantwoorden voor de steekpartij is nog niet bekend: de exacte zittingsdatum moet nog worden bepaald.

Quincy Promes maakte deel uit van de EK-selectie van Oranje. In de tijd van het incident speelde hij bij Ajax, maar momenteel voetbalt hij bij Spartak Moskou.